Турист погиб из-за селфи на краю скалы

Группа из 15 молодых людей поднялась на скалу на мысе Соландер, с которой удобно наблюдать за миграцией китов. Парень пошел на край скалы, чтобы сделать селфи. Когда позировал, потерял равновесие и упал с 10-метровой высоты, пишет Daily Mail.
Друзья видели, куда упал парень. Спуститься и спасти его не могли. Позвонили в полицию.
Когда полицейский катер и вертолет добрались до места падения, из воды достали мертвое тело туриста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками
Скала на мысе Соландер - популярное место для наблюдения за китами и для селфи. В июне 2018 года еще один мужчина погиб во время селфи на том же месте.
Комментарии