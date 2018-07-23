Турист погиб из-за селфи на краю скалы

Британский турист, 18 лет, делал селфи и упал со скалы неподалеку от австралийского мыса Соландер. Спасти парня не удалось.

Автор: Daily Mail Турист делал селфи и упал с 10-метровой скалы

Группа из 15 молодых людей поднялась на скалу на мысе Соландер, с которой удобно наблюдать за миграцией китов. Парень пошел на край скалы, чтобы сделать селфи. Когда позировал, потерял равновесие и упал с 10-метровой высоты, пишет Daily Mail.

Автор: Daily Mail Турист делал селфи и упал с 10-метровой скалы

Друзья видели, куда упал парень. Спуститься и спасти его не могли. Позвонили в полицию.

Когда полицейский катер и вертолет добрались до места падения, из воды достали мертвое тело туриста.

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Скала на мысе Соландер - популярное место для наблюдения за китами и для селфи. В июне 2018 года еще один мужчина погиб во время селфи на том же месте.

Автор: Daily Mail Турист делал селфи и упал с 10-метровой скалы

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