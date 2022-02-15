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вторник, 15 февраля 2022 10:53

Украинец готовил "сценарные" протесты в Киеве по заказу РФ
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Прокуратура разоблачила гражданина Украины, распространявшего ложную информацию по заказу Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора 15 февраля.

Фото: СБУ

Подозреваемый по заказу российских СМИ, во время выступлений на подсанкционных телеканалах РФ и в соцсетях распространял ложную информацию, чтобы манипулировать общественным мнением и дискредитировать власть в Украине, отметили в ОГ.

"Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения", - говорится в сообщении.

Также мужчина начал организовывать по заранее подготовленному сценарию российских кураторов протестные акции в Киеве. За это ему обещали вознаграждение.

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Злоумышленник нанимал для "массовки" людей, которые должны были создавать нужную информационную картину для СМИ РФ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. Обнаружили письма с представителями иностранных информационных агентств, сценарии массовых акций, лозунги выступлений, отчеты о проделанной работе, банковские карты, перерасчеты денежных средств из иностранных банков.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются подельники и другие эпизоды преступной деятельности.

СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. В группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.

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Дата
15
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