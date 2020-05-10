Украинцы попали в смертельную аварию в России

Один человек погиб. Фото: УНН

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы в результате аварии в г. Вязьма Смоленской обл. РФ в субботу.

"9 мая 2020 в 22.40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", - сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Один пострадавший получил легкие повреждения. Второй - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

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"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинском. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", - рассказал Погорельцев.

В польском Вроцлаве за рулем Mazda погиб 19-летний украинец. Авария произошла 7 мая на улице Езеранского.