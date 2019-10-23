Украинцы массово переправляли мигрантов и наркотики в ЕС

Правоохранители стран ЕС задерживали яхту, а мигранты имели возможность получить статус беженца Фото: Национальная полиция

Пограничники с правоохранителями разоблачили группу, что незаконно переправляла мигрантов и наркотические вещества из Турции в страны ЕС.

"Установили, что на территории Херсонской и Николаевской областей организованная группа занимается переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию и Италию)", - сказали в Национальной полиции.

Злоумышленники подыскивали потенциальных жертв с финансовыми трудностями. Втягивали их в противоправную деятельность. Лица из этой группы самостоятельно строили яхты для перевозки мигрантов. На яхты делали поддельные документы, присваивали чужие номера.

Яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенном месте у берегов Турции, где забирала мигрантов. Куратор сходил с лодки и возвращался в Украину самолетом. 2 гражданина Украины перевозили незаконных мигрантов в ЕС.

Правоохранители стран ЕС задерживали яхту, а мигранты имели возможность получить статус беженца. Украинцев задерживали и сажали в тюрьму за незаконную деятельность. В Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Херсонской и Николаевской областей. Задержали яхту, которая выходила по запланированному маршруту.

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