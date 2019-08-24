Украинцев предупреждают о высокой пожароопасности

В течение ближайших дней во всех регионах Украины будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня.

24 августа, высокая пожарная опасность ожидается во Львовской и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В этих областях пожарная опасность достигнет четвертого класса, предупреждает Украинскаий гидрометцентр.

Кроме того, в период с 24 по 27 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве и Киевской области. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на дорогах столицы. Там пожарная опасность может достичь пятого класса.

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В ночь на 22 августа в Полтаве полностью сгорел склад "Новой почты" на ул. Ветеринарной, 22. О пожаре сообщили в 19:53. На место выехали спасатели.Работали 81 человек и 20 единиц техники. Дым от пожарища покрыл весь микрорайон Боженко, пламя могли видеть жители микрорайона Половки в другой части города. Пожарные работали всю ночь. В 9 утра пожар потушили.