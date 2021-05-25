Украинца нашли мертвым на судне возле Панамы

Тело украинца четверо суток пробыл в каюте Фото: pixabay.com

На борту судна CENTURY, под флагом Антигуа и Барбуда, на рейде у Панамы по загадочным обстоятельствам умер 38-летний капитан - гражданин Украины, житель Одесской области.

Его тело четверо суток пробыл в каюте, сообщил морской адвокат, правозащитник Николай Гольбин, передает tsn.ua.

По его данным, мужчина скончался 20 мая, но его тело сняли с судна только вчера, 24 мая. Все это время он был в каюте. Почему так долго не забирали тело, пока неизвестно.

"Это вопрос к власти Панамы или агентам. У нас много моряков, погибают за рубежом. В таких случаях процедура одна: его снимают, отправляют в морг, родственники дают разрешение на вскрытие, транспортировку. Далее идут документы в консульство или посольство", - рассказал Гольбин.

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По его информации, жена погибшего капитана предоставила разрешение на вскрытие, однако неизвестно, уже сделали его. Причину смерти установят после этого. Вопрос, была ли она насильственная или естественная также остается открытым.

По словам одного из моряков, мысли о причинах смерти у членов экипажа разделились. Кто-то считает, что капитану "помогли", а кто-то предполагает, что это была естественная смерть.

Правозащитник добавил, что в понедельник, 24 мая, умерший собирался лететь домой, у него закончился контракт.

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