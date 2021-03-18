В Дании погиб украинский моряк

Имя погибшего не разглашается. Фото: fleetmon.com

В порту Дании, Вайле, погиб украинский матрос универсального грузового судна.

На 59-летнего моряка упала крышка люка, которая по неизвестным причинам отсоединилась от крана. Об этом сообщает FleetMon.

В момент инцидента на палубе находились 2 матросов, раскладывали опоры для этой крышки. Одному из них удалось сделать, а украинец - погиб.

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По предварительной информации, трагедия произошла на сухогрузе Solymar.

В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179 с украинскими моряками. На борту судна находились 13 членов экипажа, из которых 12 мужчин и женщин - граждане Украины.