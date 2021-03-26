Украина открыла уголовное производство против российского заместителя командующего Черноморского флота

Против российского заместителя командующего Черноморского флота открыли уголовное нарушение. Фото: glavcom.ua

Против контр-заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Ему инкриминируют подстрекательство украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма, передает сайт ОГП.

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С 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации украинского полуострова подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба командования Военно-морских сил ВСУ к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

"Вместе с тем он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении лишенного звания президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова.