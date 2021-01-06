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Украина начала экспертизу "белорусских пленок" об убийстве Шеремета

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Украина начала экспертизу &quot;белорусских пленок&quot; об убийстве Шеремета
20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: unian.ua

Украинские специалисты начали экспертизу голосов на записях об убийстве журналиста Павла Шеремета. Результат будет известен через несколько недель.

Исследования проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Если человека нельзя допросить лично - для сравнения будут брать какое-то его публичное выступление. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", - сказал Геращенко в эфире "Общественного радио".

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Он добавил, что поскольку убийство журналиста произошло на территории Украины, то дело ведет исключительно Украина, другие страны могут помогать только по доброй воле.

"В случае с Беларусью сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках , ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов для принуждения", - сказал Антон Геращенко.

Пока что согласовывают время и место для допроса свидетеля, который опубликовал эти аудиозаписи.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданном президентом Республики Беларусь 2012 года. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.

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