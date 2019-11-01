Угрожал "своими" в полиции: злоумышленник требовал $ 8 тыс. несуществующего долга

Фото: zak.gp.gov.ua

На Закарпатье взяли под стражу без права на залог жителя Виноградова. Он требовал $ 8 тыс. несуществующего долга.

В случае неуплаты - угрожал потерпевшему уголовным делом через "своих" сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Подозреваемый требовал от потерпевшего вернуть ему 8 тыс долларов вымышленных процентов за долг, который ему был уплачен задолго до этого. Задержали злоумышленника на "горячем", непосредственно после передачи указанной суммы", - сказано в сообщении.

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Во время обыска у закарпатца изъято полученную наличность, а также еще более $ 21 тыс., 50 тыс. грн и более 4000 евро, долговые расписки, банковские карты и мобильные телефоны.

Устанавливается круг других лиц, причастных к совершению преступления.

В селе Мигия Первомайского района Николаевской задержали двух мужчин, которые похищали людей. Из своих жертв требовали вернуть несуществующие долги, били и пытали.