Ударил по голове и тянул в кусты: обнародовали фоторобот напавшего на 15-летнюю девушку

В Днепре разыскивают мужчину, который в 26 августа напал на 15-летнюю девушку в Новокодацком районе. Нападавший ударил свою жертву по голове бутылкой и пытался тянуть в кусты. Его испугали люди, которые вышли на дорогу.

Полицейские проверили 15 человек, похожих по приметам на нападавшего, однако его лицо все еще не установлена.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре разыскивают мужчину, который напал на 15-летнюю девушку в Новокодацком районе

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Приметы подозреваемого: 40-45 лет, рост 170 см. Темные волосы, смуглый.

Был одет в черную футболку и темные джинсы.

Кто узнал нападавшего или знает любую полезную информацию, просят сообщать по телефонам (097) -138-78-37, 102 или другим удобным для вас способом.

В Киеве разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в Деснянском районе. На вид злоумышленнику 40 лет, рост 180-185 см, темно-русые волосы с залысинами.