Учительница умерла на рабочем месте

В Днепре в средней школе №32 умерла учительница русского языка и литературы. Фото: nashemisto.dp.ua

15 февраля в Днепре в средней школе №32 умерла учительница русского языка и литературы.

Женщине было 67 лет. По предварительной информации, она вошла в учительскую и потеряла сознание, пишет "Наш город".

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Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем. Возможно, у нее случился инфаркт.

В учебном заведении работает специально созданная служебная комиссия. В нее входят сотрудники департамента гуманитарной политики и комиссии по труду.

В селе Новая Михайловка на Полтавщине в детском саду посреди рабочего дня умерла 19-летняя Марина Кундиль. Работала воспитателем по направлению инклюзии.