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пятница, 13 августа 2021 18:10

Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде

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Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительницу львовской школы №82 45-летнюю Людмилу Гребень будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Фото: facebook.com/Людмила Гребень

Учительница львовской средней школы №82 45-летняя Людмила Гребень - единственная подозреваемая по делу о гибели в водопаде Каменка в национальном природном парке Сколевские Бескиды 12-летнего Артема Прадед-Янчака.

Следователи изучили разные версии трагедии. Но других виновников не нашли, рассказал Gazeta.ua заместитель руководителя Стрыйской окружной прокуратуры Львовской области Игорь Сепик.

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"Исследовали разные версии, все факты, предшествовавшие событию, произошедшие во время и приведшие к трагедии. Поскольку на экскурсию ехал не один класс и не один учитель - изучали действия каждого. В ходе досудебного расследования назначили соответствующие служебные проверки. Они касались всех, кто находился на территории парка во время прогулки. В том числе проверяли версию о возможной причастности должностных или иных работников парка. Также давали оценку действиям спасателей - как они отреагировали на приезд. И по результатам всех доказательств, экспертиз и проверок доказали, что именно по вине учительницы произошла трагедия с парнем", - рассказал Сепик.

Обвинительный акт направлен в Сколевский райсуд. Подготовительное заседание по делу назначено на 23 сентября.

Сепик также отметил, что во Львовской области это первый обвинительный акт за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Трагедия произошла 2 июня во время школьной экскурсии на водопад Каменка в национальном природном парке Сколевские Бескиды. Артем Прадед-Янчак хотел сделать селфи, поскользнулся на камнях и упал в водопад. При этом зацепился ногой за корень и захлебнулся водой. Группу из 44 школьников львовской школы №82 сопровождали пятеро взрослых - трое учителей и двое родителей. После гибели мальчика классного руководителя Людмилу Гребень госпитализировали с сердечным приступом. А накануне, 12 августа, стало известно, что учительнице объявили подозрение по делу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей ей грозит до пяти лет заключения.

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Дата
13
августа

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