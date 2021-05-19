Ученик планировал стрельбу в столичной школе - прокуратура

В Киеве правоохранители прикрыли Telegram-чат под названием "Колумбайн - возрождение", где призвали к совершению преступлений школьниками. Его участниками были 169 пользователей.

Разоблачили его 18 мая во время мониторинга сети, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В ходе анализа содержания переписки между участниками в чате правоохранители обнаружили размещенное в 20: 21 сообщение следующего содержания:" Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда ". В 20:40 другой пользователь этого же чате разместил фото ружья "ИЖ 81", которое, как следует из содержания сообщения, он якобы похитил у своего отца. Учитывая массовое убийство 11 мая на территории школы в городе Казань Республики Татарстан, столичные правоохранители сразу отреагировали на переписку", - рассказали в прокуратуре.

Автор: facebook.com/Надежда Максимец В Киеве правоохранители прикрыли Telegram чат с призывами к совершению преступлений школьниками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве усиляют охрану школ. Чтобы не было терактов

Автором первого сообщения оказался 15-летний ученик другой школы. Во время обыска у него дома изъяли мобильный телефон и компьютер. По словам несовершеннолетнего, указанное сообщение в чате он написал в шутку, а с автором поста о ружье незнаком.

Автор: facebook.com/Надежда Максимец Один из участников чата разместил фото ружья «ИЖ 81», которое он якобы похитил у своего отца. Его разыскивают

С учеником и его родителями полицейские провели профилактическую беседу. Устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата который выложил фото ружья.

Следователи открыли уголовное производство. Охрану специализированной школы №250 - усилили.

В российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в местной гимназии. Убил семерых восьмиклассников и двух учительниц - английского языка и начальных классов. Еще 20 человек ранил. Восемь в тяжелом состоянии. 18 пострадавшим нет 15 лет.