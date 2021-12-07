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вторник, 07 декабря 2021 10:56

Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео

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Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
На территории школы №12 в Шевченковском районе Запорожья ученицы жестоко избили  сверстниц. Фото: скриншот с видео

В Запорожье на территории школы №12 три ученицы жестоко избили троих сверстниц. Инцидент произошел 25 ноября.

Видео драки распространили в соцсетях, пишет "Акцент".

Причиной конфликта вроде бы стал парень. Избиение длилось более 10 мин. У пострадавших диагностировали побои, проблемы с почками, перелом носа. У одной из пострадавших даже перестало видеть глаз.

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Расправу школьниц на видео снимал парень. Возможно, тот самый, который стал причиной конфликта. На видео также видны другие ребята. Ни один из них не пытался разнять драку. В конце видео видно, как парень бьет одну из пострадавших ногами.

Главная инициатор конфликта курила сигарету и требовала 5 тыс. на карточку. Также она угрожала потерпевшим.

"Подкурить мне дайте. На ж*пу сядьте. С чьим ты парнем целовалась? Вы пойдете голыми домой", - кричала нападающая.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

В Ривне 12-летняя девушка избила 16-летнюю возле школы. Выяснилось, компания девушек разного возраста договорилась встретиться возле школы. Две ученицы должны были выяснить отношения из-за якобы распространение сплетен. Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участников конфликта на драку.

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