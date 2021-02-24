Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет

Жертвой "похищение" проукраинских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука в 2015 году оказался Сергей Щербич. Член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник антимайдана.

Фото: myrotvorets.center

Gazeta.ua собрала сведения о том, кто такой Сергей Щербич

Сергей Щербич родился 4 июля 1984 года в Одессе. С 2004 по 2006 год работал Специализированном в строительно-монтажном предприятии. С 2006 по 2010 годы был депутатом V созыва Фонтанского сельского совета Коминтерновского района Одесской области. С 2012 года работал директором дома культуры села Фонтанка.

В 2004 году во время выборов президента был членом избирательной комиссии избирательного округа. С 2008 года был председателем общественного формирования по охране порядка и государственной границы "Комитет С".

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Щербич был членом пророссийской партии "Родина" и возглавлял Коминтерновскую районную организацию партии "Родина". Политсилу возглавлял одиозный Игорь Марков, после Революции достоинства в 2014 году бежал в Россию.

В апреле 2015-го Щербич был внесен в базу сайта "Миротворец", где указано, что он в 2013-2014 годах был участником антимайдана в Киеве. Его называют "одним из организаторов завоза в Киев титушок из Одесской области.

23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам с конфискацией части имущества общественного активиста 25-летнего Сергея Стерненка. Его признали виновным в похищении человека в 2015-м с целью завладения 300 гривнами и хранении огнестрельного оружия. При похищении действовал в сговоре с активистом "Правого сектора" 41-летнем Русланом Демчуком, по версии следствия. Он получил такой же приговор. Прокуратура просила по 8 лет для каждого.