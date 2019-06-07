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пятница, 07 июня 2019 10:53

Убили и выбросили в реку - участницу шоу "Украина имеет талант" нашли в Рейне

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В реке Рейн нашли тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent акробатки 33-летней Аллы Клишты. Женщина является уроженкой Украины.

Перед тем, как бросить в реку, женщину убили, пишет Апостроф.

Клишта пропала в конце апреля. Работала в парке развлечений в немецком городе Руст. Поиски женщины начались после того, как она не вышла на работу.

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По подозрению в убийстве Клишты арестован ее бывший бойфренд, однако официальных обвинений ему не предъявили.

Автор: apostrophe.ua
  Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны
Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны
Автор: apostrophe.ua
  Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны
Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны

Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны. Также она участвовала в шоу талантов в Румынии. В Украине она являлась рекордсменкой по количеству оборотов обручей. Акробатка сделала 5 полных оборотов 102 обручей за 6.5 секунд. Их общий вес превышал 20 кг.

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Дата
07
июня

Украинцы провели удачный контрудар

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Голосов: 1395
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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