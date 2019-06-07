Убили и выбросили в реку - участницу шоу "Украина имеет талант" нашли в Рейне

В реке Рейн нашли тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent акробатки 33-летней Аллы Клишты. Женщина является уроженкой Украины.

Перед тем, как бросить в реку, женщину убили, пишет Апостроф.

Клишта пропала в конце апреля. Работала в парке развлечений в немецком городе Руст. Поиски женщины начались после того, как она не вышла на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи

По подозрению в убийстве Клишты арестован ее бывший бойфренд, однако официальных обвинений ему не предъявили.

Автор: apostrophe.ua Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны

Автор: apostrophe.ua Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны

Клишта также участвовала в шоу "Украина имеет талант", после чего ее стали приглашать в другие страны. Также она участвовала в шоу талантов в Румынии. В Украине она являлась рекордсменкой по количеству оборотов обручей. Акробатка сделала 5 полных оборотов 102 обручей за 6.5 секунд. Их общий вес превышал 20 кг.