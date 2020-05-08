Убили и съели мужчину: харьковским каннибалам вынесли приговор

В Харькове осудили прступников, которые убили и съели экс-правоохранителя. Фото: pixabay.com

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели мужчину.

Информация о приговоре опубликована в Едином реестре судебных решений.

11 октября 2018 года в Харькове на улице Краснодарской, 173 местные жители обнаружили труп мужчины. Тело было обезображено, голова отделена от тела, отсутствовали участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени. Не было части внутренних органов.

По подозрению в убийстве задержали 41-летнего отца и 20-летнего сына.

Выяснилось, что мужчины познакомились с бывшим правоохранителем на улице и пригласили его в гости. Во время застолья у них возник спор на почве мнений об АТО.

Хозяева квартиры убили гостя. После этого сын отрезал убитому голову и часть мягких тканей, а также вынул сердце, почки, печень и другие внутренние органы.

Во время следствия отец пытался защитить сына и уверял, что тот оговорил себя и в убийстве бывшего полицейского участия не принимал. Также он заявил, что не ел человечину.

Младший обвиняемый признался, что это он обезглавил тело и отрезал мышцы с ног и спины, а также приготовил человечину и съел ее.

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В качестве отягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что оба фигуранта были в состоянии алкогольного опьянения.

Смягчающий факт – старший обвиняемый принимал участие в АТО, где получил минно-взрывную травму. Сыну зачли помощь следствию.

ОБоих харьковчан приговорили к 15 годам лишения свободы. Также суд обязал каннибалов выплатить жене и сыну убитого более 500 тыс. грн.

На данный момент решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Защита Татьяны Пьяновой из села Подворки под Харьковом, которую подозревают в убийстве собственной 13-летней дочери, подала в Апелляционный суд жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей.