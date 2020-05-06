Подозреваемая в обезглавливании дочери подала апелляционную жалобу

Автор: dialog.ua Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине подозревают в убийстве и обезглавливании 13-летней дочери

Защита Татьяны Пьяновой из села Подворки под Харьковом, которую подозревают в убийстве собственной 13-летней дочери, подала в Апелляционный суд жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей.

О том, что решение об аресте будет оспариваться, адвокат женщины Людмила Зуева говорила еще во время заседания суда по избранию меры пресечения.

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Считает, что женщина должна содержаться под круглосуточным домашним арестом - этого мнения придерживается и сейчас. Заседание назначено на 28 мая.

"В апелляционной жалобе защитник Татьяны Пьяновой ставит вопрос об отмене постановления следственного судьи с назначением меры пресечения в виде содержания под стражей. И просит назначить круглосуточный домашний арест, считая, что такая мера пресечения является исключительной", - прокомментировали в суде, передает ТСН.

Автор: ТСН Защита Татьяны Пьяновой, которую подозревают в убийстве собственной 13-летней дочери, оспаривает содержания под стражей

38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес 30 апреля Ленинский районный суд Харькова. В тот же день утром женщину задержали в одном из спальных районов Харькова. Была абсолютно голая. В одной руке держала нож, в другой - пакет с головой дочери 13-летней Кристины. Пыталась сбежать от патрульных. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений через два часа обнаружил дома дядя девочки. Женщина вела себя в суде агрессивно. Полицейским она пока ничего не объяснила.