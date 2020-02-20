Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой

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В Ружине Житомирской области арестовали без права на залог 22-летнего Александра Савина. Его подозревают в убийстве бывшей девушки 18-летней Анастасии.

Она исчезла по дороге домой 14 февраля. Через 2 дня ее тело нашли в колодце в собственном дворе, рассказала корреспонденту Gazeta.ua Татьяна Палий из Ружинского отделения полиции.

"Девушка работала в круглосуточном магазине в Киеве. Жила в столице с матерью и отчимом. В тот день сама поехала в поселок. Позвонила матери около 21:00, сказала, что уже у дома. После того перестала выходить на связь, телефон был выключен. Мать попросила, чтобы родственники посмотрели, что произошло. Но дом была заперт. На следующий день женщина сама приехала в поселок", - говорит Палий.

В колодец заглянула мать Анастасии, когда увидела, что сорван замок. Увидела там куртку дочери.

"Все было забросано одеждой. Думали, что никого нет в воде. А когда достали одежду, увидели, что там ноги торчат", - рассказал сосед Виктор.

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Анастасия и Александр встречались почти 3 года. Инициатором прекращения отношений была девушка, по словам подозреваемого.

"Произошло непоправимое. Она мне очень нравилась. В тот вечер встретил ее на улице, она меня спровоцировала. Не могу об этом рассказывать, потому что очень больно. Жалею, что такое случилось. Если бы все вернуть,не сделал бы так. Вообще не ходил бы туда и забыл", - рассказал Александр.

Мать подозреваемого Светлана Савина не верит, что сын мог совершить убийство. Говорит, он спокойный и добрый. Это могут подтвердить все односельчане. Сам Александр пока тоже не рассказывает, что именно произошло в тот вечер и что он сделал. Причину смерти погибшей устанавливают эксперты.

Подозреваемого могут посадить на 15 лет.

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