Убийство женщины и ее ребенка в Житомире: подозреваемого задержали

Убийство двух человек мужчина пытался скрыть за устроенным в квартире пожаром. Фото: Нацполиция

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 36-летней житомирянки и ее 13-летней дочери - их тела с признаками насильственной смерти были найдены в собственной квартире после ликвидации пожара. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"На рассвете 5 сентября на территории Ружинской общины полицейские задержали 22-летнего жителя Житомира. Правоохранители изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления. Свою вину молодой человек признал. Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком и обратился к убийству для завладения имуществом с дома. Убийство двух людей пытался скрыть за устроенной в квартире пожаром ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый с места происшествия уехал автомобилем, который принадлежал погибшей женщине. Кроме того, из ее квартиры пропали золотые ювелирные изделия.

"С помощью записей камер видеонаблюдения мы оперативно отследили направление движения автомобиля. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками", - сообщил и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор.

4 сентября в Житомире нашли мертвыми 36-летнюю женщину и её 13-летнюю дочь.