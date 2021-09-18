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суббота, 18 сентября 2021 20:24

Убийство в Затоке: злоумышленника задержали

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Убийство в Затоке: злоумышленника задержали
В Затоке задержали злоумышленника, который убил владельца кафе. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в Затоке и убил человека.

В городе была введена полицейская операция "Сирена". В течение часа правоохранителям удалось установить и доставить в территориальный отдел полиции стрелка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

У мужчины изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье, его направят на экспертизу.

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Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения. Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В курортном поселке Затока, Одесская область, неизвестный на улице застрелил человека. Раненый умер, стрелка ищут правоохранители.

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Дата
18
сентября

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