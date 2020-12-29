Убийство в авто на дороге: новые подробности

Фото: od.npu.gov.ua

34-летнего Олега Маланюка с Куяльника Подольского района Одесской области арестовали без права на залог. Такое решение вынес Красноокнянский райсуд.

Маланюка подозревают в убийстве соперника. Застрелил его из ружья вблизи села Ставрово Окнянського района и скрылся на авто Honda Accord. Был в розыске. Скрывался на территории Беляевского района, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник и погибший из Подольского района. Между ними несколько месяцев продолжались неприязненные отношения из-за женщины. На почве ревности подозреваемый неоднократно угрожал сопернику физической расправой. На этот раз подогретый алкоголем мужчина выследил конкурента и застрелил", - рассказали полицейские.

За умышленное убийство Олега Маланюка могут посадить на 15 лет.

Трагедия произошла 23 декабря около 8:30 возле села Ставрово Окнянського района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемого бросила жена и начала отношения с другим. Поэтому решил отомстить.