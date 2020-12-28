Убийство в авто на дороге: как вышли на стрелка

В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемый - 34-летний Олег Маланюк. Его разыскали. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области задержали 34-летнего мужчину, который в авто расстрелял соперника. От ранений тот скончался на месте еще до приезда "скорой". А 34-летний стрелок сел в авто и уехал. В регионе объявили план-перехват, а ориентирование на авто нападавшего разослали и в соседние области.

Подозреваемого в убийстве искали 4 дня и нашли совсем в другом районе, говорится в ТСН.

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Предварительно известно, что мужчину вычислили по телефонному звонку, который тот сделал со своего телефона.

Также отмечается, что подозреваемого бросила жена и начала отношения с другим. Поэтому решил отомстить.

Трагедия произошла 23 декабря около 8:30 возле села Ставрово Окнянского района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Олег Маланюк.