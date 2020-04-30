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четверг, 30 апреля 2020 11:02

Убийство сына Соболева: в деле уже 6 подозреваемых

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Убийство сына Соболева: в деле уже 6 подозреваемых
3-летнего сына предпринимателя и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева застрелили 1 декабря прошлого года. Фото: kiev.informator.ua

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному человеку в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"Это дает правовые основания компетентным органам задержать этого человека на территории другого государства", - сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент по данному делу сообщено шесть подозрений. Четыре подозреваемых находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Вечером 1 декабря прошлого года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник "Рендж Ровер". За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с дочкой и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой".

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