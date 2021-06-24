Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый возвращался на место преступления

Подозреваемый в убийстве и поджоге пятиэтажки в Белогородке (на фото в синей футболке) возвращался на место преступления и говорил с пострадавшими. Фото: tsn.ua

Подозреваемый в убийстве и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом возвращался на место преступления и говорил с пострадавшими.

Мужчина попал на кадры журналистов после совершенного преступления. Поэтому пока его искали, все время он был рядом и наблюдал, сообщает ТСН.

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По информации правоохранителей, жертву задержанный хорошо знал. Сдавал убитому в аренду гараж. Конфликт произошел в пьяном состоянии. Уже после допроса нападавший во всем признался.

Мужчине объявили о подозрении. За убийство и поджог ему грозит пожизненное заключение.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе.