Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество

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Подозреваемый в убийстве и подрыве дома в Белогородке Бучанского района Киевской области сотрудничает со следствием.

Мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Подозреваемый начал работу со следствием. Его ожидает подозрение по статье убийство с особо отягчающими мотивами, и в дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда. Если суд его признает виновным, то может быть наказание вплоть до пожизненного заключения", - сказал Геращенко "Укринформ".

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе.