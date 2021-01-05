Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси рассказал интересные подробности

20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: unian.ua

Именно белорусские спецслужбы 2012 года планировали убийство Павла Шеремета и других людей. Это подтвердил экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал пленки об убийстве журналиста. И рассказал новые подробности.

"Именно белорусские спецслужбы планировали убийство, физическое устранение тех людей, которые перечислены на пленках. Также там был Андрей Суздальцев (русский политолог, -Gazeta.ua), которого на записи нет, но у меня есть информация, что планировалось его убийство. То, что это могло быть сделано путем заказ, я подтверждаю", - отметил Макар, передает "Украина 24".

Он рассказал, почему пленки были обнародованы именно сейчас.

"Получив эти данные 2012 года, прослушав, я услышал там имя моего друга Олега Алкаева. Я понял, что мне нужно сохранить ему жизнь, обратился к американским дипломатам, передал информацию. Также я назвал имена всех тех, кого планировалось устранить. Мне говорили, что я бы мог путем публикации спасти жизнь Павлу Шеремету. Думаю, что если бы я тогда, 2012-го или 2013 года опубликовал данную запись, не смог бы сегодня помочь своей стране", - заявил Макар.

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Он отметил, что для того, чтобы опубликовать эту информацию, нужно было быть уверенным, что людям, которые имеют отношение к разговору, не будет угрожать опасность.

Запись оригинальная, была проведена международная экспертиза, она дала положительные результаты. А в дальнейшем при необходимости будет проведена биометрическая экспертиза, потому что есть устройство, на которое производилась запись. Также Макар подтвердил, что лично даст показания в Украине. И предоставит любую другую информацию, которую получит и которая будет доказательством того, что заказчиком преступления являются белорусские спецслужбы.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданном президентом Республики Беларусь 2012 года. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.