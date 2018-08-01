Убийство "Сармата": в полиции рассказали первые подробности

Ветеранf АТО Виталия Олешко убили при свидетелях в собственном дворе 31 июля. Фото - Facebook

Подробности раскрытия резонансного преступления сегодня, 1 августа, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Сразу после убийства на территории Запорожской и Донецкой областей был введен план "Сирена". Правоохранители использовали все возможности для раскрытия данного преступления, в частности, помощь оказали сотрудники СБУ, процессуальное руководство осуществляла прокуратура.

Как рассказал Сергей Комиссаров, в ходе расследования было установлено, что организованная преступная группа заехала в город. Подготовила авто на "евробляхах".

"Нами была получена оперативная информация, что преступники могут передвигаться на авто иностранного производства на "евробляхах". Мы не знали на каких. Поэтому сотрудники проверяли автомобили. После того как отработали со свидетелями, камеры видеонаблюдения - подчеркну, камеры сыграли важную роль. На одном посту - в Приазовском районе - их идентифицировали, на втором задержали. Предполагали, что могут сопротивляться", - рассказал Сергей Комиссаров.

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Подозреваемых доставили в райотдел. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержан также житель Бердянска, давший авто.

О версиях убийства и задержанных в полиции пока не говорят.

"Дальнейшее следствие покажет. Видел интервью товарища погибшего, его версии совпадают с нашими. По его словам, там есть и предпринимательская деятельность", - говорит Комиссаров.

Подробности о задержанных говорить отказался в интересах следствия. Сообщил только, что подозреваемым от 30 лет, среди них есть ранее судимые, они не проживали на территории Запорожской области. А до совершения преступления более двух суток находились в Бердянске.

Ветерана АТО Виталия Олешко убили при свидетелях в собственном дворе 31 июля. По подозрению в преступлении задержали пятерых мужчин. В одном из них узнали бывшего бойца "Торнадо".