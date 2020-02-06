Убийство пластического хирурга в Киеве: в деле появился новый скандальный поворот

Пластический хирург Андрей Сотник с женой, родителями и сыном. Фото: FACEBOOK.COM/ANDRSTNK

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева получило новый поворот. Выяснилось, что родители врача - Елена Лунина и Николай Сотник - были фигурантами громкого скандала в Донецке.

В 2012 году работники поликлиники публично заявили, что "главный врач коммунальной больницы г. Донецка "Врачебно-косметологическая больница" Елена Владимировна Лунина, пользуясь служебным положением, приобрела в частную собственность помещения клиники. И выбросила квалифицированный коллектив медиков на улицу, чтобы трудоустроить членов своей семьи". О ситуации сообщали в СБУ, прокуратуру, обращались в суд и даже к президенту, но безрезультатно, писало тогда издание 62.ua.

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Выяснилось, что с 1 января 2004 года якобы втайне от коллектива Лунина разорвала договор аренды помещения для больницы с ОАО "Донбасэнергобуд" после чего договор аренды на эти помещения заключило ООО "Легинь". А уже 17 мая того же года "Легинь" как арендатор приватизировал здание больницы. Основатель этого общества - Николай Сотник.

Часть площадей была продана, в распоряжении ЛКЛ остались только 150 кв. м, причем ООО "Легинь" как новый владелец выставило за эту площадь арендную плату, которая полностью легла на плечи трудового коллектива.

Врачи поликлиники ЛКЛ решили обратиться к мэру Донецка с коллективной жалобой и просьбой, чтобы снять Лунину с должности, но главврач, по их словам, успела принять контрмеры.

В Киеве неизвестный расстрелял пластического хирурга 42-летнего Андрея Сотника вечером 2 февраля. Стрелок ждал жертву между домами №117 и №119 по ул. Саксаганского. Там врач с семьей снимал квартиру. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как врач пытается спастись: забегает в арку между домами. Его преследует неизвестный. Когда до подъезда остается несколько метров, Андрей Сотник падает от выстрела в спину. Киллер делает контрольный выстрел в голову и убегает.