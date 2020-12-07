Убийство музыканта в Киеве: в деле появился 3-й подозреваемый

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В Киеве задержали еще одного фигуранта громкого убийства на Печерске музыканта и аранжировщика 65-летнего Александра Деревянко.

Им оказался 31-летний мужчина, который помогал двум сообщникам. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, мужчина похитил из квартиры убитого дорогие музыкальные инструменты. По месту жительства задержанного полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами крови", - сказано в сообщении.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз его видели в воскресенье 22 ноября. Как установили следователи, мужчину убили в его квартире, когда тот давал уроки музыки. На него набросились, избили и задушили. Тело вывезли в гаражный кооператив и планировали залить бетоном. Мотивом стало имущество музыканта - деньги и 2 квартиры.