Убийство Мирославы Третяк: что говорят в полиции о возможном сообщника

На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Возле дома, где жили подозреваемый и его жертва, круглосуточно дежурит полиция. Фото: newsroom.kh.ua

13-летний Богдан Федя из Старого Салтова на Харьковщине единственный подозреваемый по делу об убийстве 6-летней Мирославы Третяк.

Парень в содеянном сознался и воспроизвел все события трагического дня. Разговоры о взрослом сообщника - выдумки, говорит начальник областной полиции Андрей Рубель.

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"Разговоры о третьем человеке - бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Его допросили, он дал показания, что это сделал. Было проведено воспроизведение. Следствие поддерживает одну версию - и других нет", - сказал Рубль, передает Newsroom .

Что стало мотивом убийства и какие доказательства вывели на Богдана - в полиции пока не говорят.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Девочка пошла на прогулку примерно в 18:00 28 июля и не вернулась. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в убийстве - 13-летний сосед девочки. Мать подозреваемого в вину сына не верит. Говорит, что с ним был еще взрослый мужчина, который ранее имел судимость. Об этом рассказал ее сын. Надеется, следствие установит все обстоятельства трагедии.