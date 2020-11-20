Убийство Кирилла Тлявова: в суде допрошены дети-свидетели трагедии

В Переяслав-Хмельницком районном суде Киевской области начались допросы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

В Переяслав-Хмельницком районном суде Киевской области начались допросы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Сегодня в суде допрошены дети-свидетели трагедии. Следующие заседания - в декабре. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"На сегодняшнем заседании начались допросы. При участии психолога допрошены трое несовершеннолетних свидетелей трагического события", - сообщила Венедиктова.

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Генпрокурор добавила, что для обеспечения их интересов, процедура дачи показаний проходила в режиме видеоконференции из отдельного помещения.

Венедиктова напомнила, что дело об убийстве 5-летнего мальчика слушалось в Переяслав-Хмельницком районном суде 3 дня подряд. Так, в заседаниях 18 и 19 ноября завершено исследование письменных доказательств.

"Следующие судебные заседания назначены на 11 и 14 декабря 2020 года. Планируется продолжение допросов свидетелей обвинения, свидетелей зашиты, потерпевших и рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения", - добавила Венедиктова.

31 мая в прошлом году в Переяславе на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через 3 суток мальчик умер в столичной больнице. Получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцом, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе.