Убийство харьковского школьницы: суд вынес решение в отношении подозреваемого

В Харькове взяли под стражу студента 16-летнего Ивана, одного из техникумов. Его подозревают в убийстве подруги 14-летней Лидии Шеховцовой. Фото - Харьков 1654

В Харькове взяли под стражу 16-летнего Ивана, студента одного из техникумов. Его подозревают в убийстве подруги 14-летней Лидии Шеховцовой.

Такое решение вынес Ленинский районный суд города 5 марта, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным следствия, подозреваемый был хорошо знаком с будущей жертвой. В феврале этого года молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встречу вблизи ее дома. Молодые люди поссорились. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм девушка погибла.

Досудебное расследование продолжается. Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Лидию Шеховцову похоронили сегодня в Харькове. Убитой ее нашли неподалеку от своего дома вечером 2 марта. Вероятного подозреваемого задержали в тот же день. Он скрывался у своего товарища.