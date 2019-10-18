Убийство Дианы Хриненко: в деле назначили важное исследование

Николай Середницкий, которого подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко с Субботцев, пройдет исследования на полиграфе. Фото - cbn.com.ua

Подозреваемый в убийстве 16-летней Дианы Хриненко, 27-летний Николай Середницкий, пройдет детектор лжи.

Срок досудебного расследования по этому делу суд продлил до четырех месяцев. Об этом сообщили на заседании Кропивницкого апелляционного суда, передает местное издание CBN.

"Необходимо включить выводы судебно-биологических экспертиз, провести полиграф при участии подозреваемого. Назначить по результатам полиграфа судебно-психологическую экспертизу i включить выводы судебно-биологических экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о предъявлении окончательного подозрения", - прокомментировали в полиции области.

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Правоохранители говорят, что после выполнения этих пунктов, они смогут окончательно квалифицировать действия подозреваемого. Дата и время для проведения теста на полиграфе еще обсуждается.

Сейчас мужчину подозревают в совершении разбоя, сочетанного с причинением тяжких телесных повреждений, убийства несовершеннолетней из корыстных побуждений.

Диана Хриненко исчезла в ночь на 25 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе. На след Николая Середницкого следователи вышли в конце июня. Прятался в Польше. 13 августа там его задержали местные правоохранители.