Убийство Даши Лукьяненко: семью убийцы проверили на детекторе лжи

 
Ексклюзивы
1/5
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1044
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3043
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1728
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24363
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6912
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
12
7
7
6
7
&quot;Не хотим умереть от вони&quot;: люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
В столичном ресторане дрались и стреляли - фото
В столичном ресторане дрались и стреляли - фото
Во Львове на железной дороге начался пожар
Во Львове на железной дороге начался пожар
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
Видео
Все видео
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 315
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1359
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 387
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 02:08

Убийство Даши Лукьяненко: семью убийцы проверили на детекторе лжи

  Комментировать
Убийство Даши Лукьяненко: семью убийцы проверили на детекторе лжи
Родители убийцы Даши Лукьяненко были жесткими к собственным детям. Фото: Украина

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Эксперты в программе "Говорит Украина" трижды проводили женщине тестирование на полиграфе.

"На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", – сообщил эксперт, проводивший проверку.

Женщина, согласно данным полиграфа, никак не отреагировала на вопросы о том, каким именно образом узнала о преступлении. Эксперт предположил, что мать Тарасова просто подозревала сына в совершении убийства.

Брат задержанного отвечал на те же вопросы, находясь подключенным к детектору лжи. Он вел себя очень спокойно и действительно не знал об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко

Таким же был результат проверки отца подозреваемого. Тест подтвердил, что он узнал о совершенном преступлении на роботе (рынке) от соседки по контейнеру.

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня было найдено тело Дарьи. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.

Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Даши Лукьяненко: семью убийцы проверили на детекторе лжи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 21178
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 17721
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 11863
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11322
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 11250
Происшествия
Грабитель пытался зарезать себя после того, как поймался
Грабитель пытался зарезать себя после того, как поймался Просмотров: 387
Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек
Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек Просмотров: 2007
Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины Просмотров: 1521
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
12
 Просмотров: 1557
В ужасной аварии на трассе погибли два человека
В ужасной аварии на трассе погибли два человека Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
7
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 3171
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua