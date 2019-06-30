Убийство Даши Лукьяненко: семью убийцы проверили на детекторе лжи

Родители убийцы Даши Лукьяненко были жесткими к собственным детям. Фото: Украина

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Эксперты в программе "Говорит Украина" трижды проводили женщине тестирование на полиграфе.

"На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", – сообщил эксперт, проводивший проверку.

Женщина, согласно данным полиграфа, никак не отреагировала на вопросы о том, каким именно образом узнала о преступлении. Эксперт предположил, что мать Тарасова просто подозревала сына в совершении убийства.

Брат задержанного отвечал на те же вопросы, находясь подключенным к детектору лжи. Он вел себя очень спокойно и действительно не знал об убийстве.

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Таким же был результат проверки отца подозреваемого. Тест подтвердил, что он узнал о совершенном преступлении на роботе (рынке) от соседки по контейнеру.

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой. Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. 19 июня было найдено тело Дарьи. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа. Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.