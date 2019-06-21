Убийство Дарьи Лукьяненко: что известно о подозреваемом

Максим Тарасов с Ивановки может получить пожизненное заключение за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - facebook.com/Поисковая группа "Маяк"

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки Николай Тарасов из Ивановки Одесской области не имел постоянного места работы. Жил неприметно. Редко выходил из дома.

Окончил 9 классов Ивановской школы. Ничем особо не блистал, был замкнут. Затем поступил в Одесский колледж компьютерных технологий. После 2-х лет обучения вернулся к Ивановки. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал глава районной администрации Виктор Лобач.

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"Из дома выходил редко, никогда постоянно не работал. Месяцами просиживал в различных социальных сетях. Проживал без прописки, на воинском учете не состоял.

Родителей это не беспокоило", - рассказал Виктор Лобач.

Семья Николая Тарасова, который признался в жестоком убийстве Дарьи Лукьяненко, переехала в Ивановку Одесской области из Донецка. Тарасовы и Лукьяненко жили неподалеку друг от друга. Семьи дружили. На рынке "Привокзальный" лоток родителей Николая расположен напротив точки, где торгуют родители Даши.