Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности

Фото: hk.npu.gov.ua

Расстреляный в Харькове бизнесмен 48-летний Виталий Шульга работал директором похоронного бюро при городском кладбище №3.

На этом кладбище 3 года назад убили бизнесмена Юрия Демента - близкого друга харьковского мэра Геннадия Кернеса.

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Мотивы убийства Шульги полиция не разглашает, но преступление расследует как заказное убийство, сообщает ТСН.

Коллеги погибшего говорить не хотят. Один из мужчин называет себя племянником Шульги. О врагах или возможных угрозах также молчит. Похоронят бизнесмена на кладбище, где он работал.

Убийство произошло во дворе городской многоэтажки вечером 16 января. Киллер расстрелял свою жертву почти в упор, когда мужчина вышел из машины возле своего дома. По словам свидетелей, прозвучало от 3 до 6 выстрелов. Раненый в живот мужчина скончался еще до приезда "скорой".