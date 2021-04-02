Убийство 7-летней Марии Борисовой: отец рассказал о последнем желании дочери

В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

7-летняя Мария Борисова со Счастливого в Херсонской области, которую изнасиловал и убил односельчанин, мечтала о плюшевом коте.

Девочка успела заказать его себе в подарок на 8 марта. Но подарить игрушку ей не успели. Об этом рассказал отец девочки Андрей Шарудилов в программе "Один за всех" на СТБ.

"Днем 6 марта она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого кота. Она меня поцеловала и сказала, что побежала к подружкам на улицу. Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила. Но мама не позволяла им ко мне приходить", - рассказал Андрей.

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С матерью Марии мужчина разошелся 2 года назад. После этого женщина якобы начала злоупотреблять алкоголем, а в пьяном состоянии даже могла выгнать детей из дома.

В первые дни после задержания главного подозреваемого в убийстве местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети.

11 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полтысячи человек. Подозреваемый в преступлении - 62-летний местный житель, который ранее имел 4 судимости.