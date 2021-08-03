Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: в прокуратуре опровергли опьянение подозреваемого подростка

На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третьяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: t.me/truexanews

13-летний Богдан Федь из Старого Салтова в Харьковской области, которого подозревают в убийстве соседки 6-летней Мирославы Третяк, не был пьян в вечер убийства и вел себя адекватно.

Информация о его опьянении попала в решение суда ошибочно. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Информация, опубликованная в решении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Вел себя адекватно. Информация, указанная в решении по алкогольному опьянению, размещена по технической ошибке. Скорее всего, этот абзац попал из текста другого документа", - отметил Чубенко.

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Добавил, что в ходе опроса подросток сначала сообщил некоторую информацию о своей причастности к убийству девочки, однако позже менял показания.

По делу назначили 12 экспертиз, в частности судебно-медицинскую и судебные молекулярно-генетические. Результаты ожидают в ближайшее время. Для полного лабораторного изучения понадобится больше времени. Готовят постановление о проведении психологической и психиатрической экспертиз.

2 августа в Едином государственном реестре судебных решений опубликовали решение Волчанского районного суда Харьковской области о помещении 13-летнего подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в приемник-распределитель. В решении сказано, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.