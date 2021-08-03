Убийство 6-летней девочки: 13-летний подозреваемый был пьян

На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третьяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: t.me/truexanews

13-летний Богдан Федь из Старого Салтова в Харьковской области, которого подозревают в убийстве соседки 6-летней Мирославы Третяк, в вечер убийства был пьян.

Девочку он заманил к заброшенному зданию под предлогом нарвать рядом в саду яблок. Там ударил Мирославу по голове не менее 10 раз. Такие данные следствия указанные в постановлении Волчанского районного суда от 29 июля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 2 августа.

"28 августа, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, малолетний в состоянии алкогольного опьянения в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил потерпевшую не менее 10 раз тупым твердым предметом по голове", - говорится в постановлении суда.

С места преступления и местности вокруг следователи изъяли вещественные доказательства, среди которых несколько фрагментов кирпича. Из квартиры семьи подростка изъяли средства для стирки и влажную одежду парня.

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В день трагедии Мирослава играла с подругой Викторией. Та рассказала, что к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась. И обещала Виктории вернуться, но так и не пришла.

А подозреваемый в судебном заседании пояснил, что действительно был с девочкой в ​​заброшенном здании неподалеку от их дома. Там избил ее. А потом оставил ее без сознания и пошел домой.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку и не вернулась примерно в 18:00 28 июля. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединились неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 ч. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в преступлении - 13-летний сосед девочки.