Убийство 13-летней Инны Дубик: назвали вероятную причину смерти

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - facebook.com/alenakomp

13-летняя Инна Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области вероятно была задушена.

На теле погибшей обнаружены следы характерные именно для удушения.

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Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно определит причину смерти, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Девочка была из многодетной неблагополучной семьи: родители злоупотребляют алкоголем. Со своим убийцей была знакома.

13-летнюю девушку полиция, волонтеры и односельчане разыскивала с 29 июня. Хотя исчезла она раньше, но родители не заявляли. Установлено, что девочку изнасиловали и убили в день исчезновения - 23 июня. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 24-летний ранее дважды судимый мужчина.