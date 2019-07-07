Убийство 13-летней Инны Дубик: назвали вероятную причину смерти

13-летняя Инна Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области вероятно была задушена.
На теле погибшей обнаружены следы характерные именно для удушения.
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Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно определит причину смерти, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.
Девочка была из многодетной неблагополучной семьи: родители злоупотребляют алкоголем. Со своим убийцей была знакома.
13-летнюю девушку полиция, волонтеры и односельчане разыскивала с 29 июня. Хотя исчезла она раньше, но родители не заявляли. Установлено, что девочку изнасиловали и убили в день исчезновения - 23 июня. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 24-летний ранее дважды судимый мужчина.
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