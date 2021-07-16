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суббота, 24 июля 2021 11:16

Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному

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24 июля 2007 года руководители полиции и прокуратуры Днепропетровской области сообщили об аресте трех 19-летних лиц, совершивших за для развлечения зверские убийства.

Днепропетровские маньяки, такую ​​название получили серийные убийцы из города Днепра - Виктор Саенко и Игорь Супрунюк. Их признали виновными в убийстве 21 человека и приговорили к пожизненному заключению. Третий соучастник преступления - Александр Ганжа получил 9 лет лишения свободы. Резонансные убийства в Днепропетровске в апреле-июле 2007 года получили большой резонанс в украинской и иностранной прессе, в частности учитывая нетипичность убийц, чрезвычайную жестокость и отсутствие видимых причин для преступлений.

Автор: opentv.media
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Все трое учились вместе, до 9-го класса, в 96-й школе Днепропетровска, и знали друг друга вне школы. С обвиняемых Игорь Супрунюк, лидер группы, имел до этого проблемы с законом: в 8-м классе его обвинили в жестоком избиении школьников, вандализме, избиении окон в поездах, а также в краже велосипеда. Местные журналисты указывают на вмешательство влиятельных родителей Супрунюка как причину, из-за чего уголовного дела против него возбуждено не было. Мать Супрунюка - высокопоставленная сотрудница райгосадминистрации, а отец был личным пилотом президента Леонида Кучмы.

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Виктор Саенко и Александр Ганжа находились под влиянием Супрунюка, но добровольно участвовали сначала в многочисленных убийствах и пытках животных, а затем в убийствах людей, кражах их имущества и видеосъемке преступлений.

Автор: opentv.media
  Саенко и Супрунюка признали виновными в убийстве 21 человека и приговорили к пожизненному заключению
Саенко и Супрунюка признали виновными в убийстве 21 человека и приговорили к пожизненному заключению

Пытки и убийства кошек и собак продолжались полтора года, будущие убийцы тщательно снимали на видео. Следующее жестокое избиение 15-летнего школьника сошло Саенко с рук, поскольку под давлением его родителей уголовное дело, несмотря на настояния родителей потерпевшего, опять не было возбуждено.

Впоследствии преступники начали нападать на людей. Первое убийство совершили 25 июня 2007 года. Они убили Екатерину Ильченко и Романа Татаревича. Все убийства преступников проходили по одинаковому сценарию: нападение совершалось неожиданно, без всяких причин, во время которого жертве разбивали голову молотком или другим тяжелым и острым предметом, чаще арматурой.

Следующие жертвы маньяков очень отличались между собой, как возрастом, так и социальным статусом. Никакой причины выбора жертвы не было: преступники выезжали на убийство машиной Супрунюка и на угнанном мотороллере и нападали врасплох на разных людей, которые попадались им на пути. Деньги и имущество тоже не были причиной убийств, поскольку в некоторых жертв они оставляли даже драгоценности и убивали только ради удовольствия. Иногда в течение суток убивали по несколько человек разного возраста и пола. Все преступления тщательно снимались на видео.

Автор: nashemisto.dp.ua
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Ребята убивали животных и людей ради развлечения

С увеличением количества жертв Днепропетровском поползли слухи о волне убийств. Милиция не признавала эти убийства результатом деятельности серийных убийц, поскольку данные жертв очень различались между собой. Когда слухи об убийствах пришли в Киев, в Днепропетровск отправили комиссию МВД, которая возглавила поисковую группу. Вскоре нашли свидетелей: одному из ребят, которого преступники отобрали велосипед, удалось спастись. Также нашелся свидетель, который видел попытку маньяков утопить в озере ворованный мотороллер и позвонил в милицию.

Однако, непосредственный выход на преступников произошел при их попытке продать мобильный телефон одной из жертв. При активации телефона в ломбарде сигнал перехватили милицейские, и Саенко с Супрунюком задержали у кассы магазина. Третий соучастник преступления - Ганжа сделал попытку избавиться краденых телефонов, но его тоже поймали.

Сразу после задержании была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала всех троих ребят вменяемыми и такими, что осознавали свои поступки. Сначала все задержанные признались в совершении преступлений, однако после предъявления окончательного обвинения Супрунюк отказался от признания и стал утверждать, что признание выбили из него силой.

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Автор: dp.vgorode.ua
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Двое других признались в некоторых преступлениях и признавали свое участие лишь частично. Несмотря на это, следствие имело достаточно материалов и видеосъемки самих преступников, чтобы после 9 месяцев следствия добиться обвинительного приговора.

По приговору суда 10 февраля 2009 года Супрунюка и Саенко приговорили к пожизненному заключению, Александр Ганжа - единственный, кто полностью признавал свою вину, получил 9 лет. Родители ребят обжаловали решение суда сначала в Днепропетровском апелляционном суде, а позже и в Верховном суде Украины. Однако 24 ноября 2009 года Верховный суд поддержал решение судов низшей инстанции о пожизненном заключении Супрунюка и Саенко.

27 лет назад 14 февраля в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области России казнили убийцу, педофила, некрофила и каннибала 57-летнего Андрея Чикатило.

На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком за 12 лет было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.

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Дата
24
июля

Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному

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