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пятница, 27 июля 2018 08:12

Убийцу на Хаммер закрыли до конца сентября

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Убийцу на Хаммер закрыли до конца сентября
Кирилл Островский будет под стражей до 21 сентября. Фото: Информатор

26 июля Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для Кирилла Островского, который насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки. Его до 21 сентября, сроком на 60 дней, оставили под стражей без права на залог.

В зале суда водитель свою вину признал частично. Сказал, что ехал с умеренной скоростью и не знает, почему не затормозила машина. Он также заявил, что на месте ДТП был врач, который сказал, что девочку нельзя трогать.

Адвокат Островского просил о ночном домашнем аресте.

24 июля Кирилл Островский 1995 г.р. сбил насмерть 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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Дата
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