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среда, 25 июля 2018 08:50

Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку

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Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку
Патрульные сумели найти и задержать нарушителя, который за рулем Hummer сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия Фото: Іформатор

В Сети появилось видео задержания водителя Hummer, который сбил насмерть 8-летнего ребенка в Киеве.

Водитель сбил девочку и пытался скрыться с места аварии на бульваре Леси Украинки в Киеве, информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно предварительной информации, тело ребенка авто протянуло еще более 50 м после удара. Но правоохранители не дали водителю покинуть место ДТП. Он был задержан до выяснения обстоятельств.

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Согласно информации в социальных сетях, за рулем Hummer находился гражданин России, 1995 года рождения. Позже на место аварии прибыли адвокаты водителя.

Ранее сообщалось, что водителем Hummer, который насмерть сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор одной из местных фирм.

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