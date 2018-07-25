Парень на "Хаммере" сбил насмерть 8-летнюю девочку

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer сбил 8-летнюю девочку. Ребенок погиб.

Автор: Нацполиция Парень на "Хаммере" сбил ребенка

"Водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Автор: Информатор Парень на "Хаммере" сбил ребенка

Полицейские нашли автомобиль виновника ДТП. Водителя удалось задержать.

Автор: Информатор Парень на "Хаммере" сбил ребенка

"Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним обращаются несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет", - говорится в сообщении.

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Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Автор: Информатор Парень на "Хаммере" сбил ребенка

В Черкассах в результате ДТП на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок. Виновником аварии стал водитель БМВ, который протаранил Фиат. В результате этого Фиат отбросило и он сбил маму с ребенком, они погибли. Водитель БМВ с места ДТП скрылся, бросив машину.