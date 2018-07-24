Смертельное ДТП в Киеве: Бус бросило на пешеходов

В ДТП на Дорогожичах погиб пешеход. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулось два автомобиля.

В результате ДТП погиб пешеход, еще трое тяжело травмированы, сообщает dtp.kiev.ua.

"Смертельная масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичах: при столкновении двух автомобилей сбиты четыре пешехода, один из них погиб", - говорится в сообщении.

Известно, что столкнулись два бусы: зеленый электроавтомобиль и белый. После столкновения белое транспортное средство выбросило на тротуар, где оно сбило четырех пешеходов и светофор.

На месте погиб мужчина, которого машина вдавила в ограждение.

Пешеходы, которые выжили, находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним, в Черкассах на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок. Виновником стал водитель БМВ, который протаранил другую автику - Фиат. В результате этого Фиат отбросило и он сбил маму с ребенком, они погибли.