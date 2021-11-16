Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега

В Луганской области во время дежурства застрелили патрульного 24-летнего Александра Фахруддинова. Фото: npu.gov.ua

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского 24-летнего Александра Фахруддинова.

Им оказался коллега погибшего Станислав Шевцов, сообщили Gazeta.ua источники в полиции.

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"Причины и мотивы преступления еще устанавливают", - говорят в полиции.

Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Следственные действия.

В Рубежном Луганской области убит патрульный полицейский. Его табельное оружие исчезло. Тело обнаружили 16 ноября на территории админздания. Александр Фахруддинов служил в патрульной полиции с 2017 года. Его застрелили во время исполнения служебных обязанностей – он был в админздании на дежурстве.