Убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко дали 15 лет

11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 6 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан. Фото: od.npu.gov.ua

24-летнего Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам лишения свободы. Он также должен выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. грн компенсации. Такое решение вынес Раздельнянский районный суд 20 января.

Следователи доказали, что Тарасов похитил, пытался изнасиловать, убил и надругался над телом односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Тарасов был единственным подозреваемым в деле. Процесс был закрытый изначально по ходатайству прокуратуры. Однако Gazeta.ua стало известно, что на одном из заседаний Тарасов признался, что убил Дарью, чтобы отомстить своему отцу.

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На строжайшем наказании - пожизненном заключении - настаивали прокуратура и адвокат Лукьяненко.

Вскоре Gazeta.ua сообщит эксклюзивные подробности признаний подозреваемого, которые не разглашались до завершения процесса.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.