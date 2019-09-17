Убийца полицейских будет сидеть пожизненно

Александра Пугачева приговорили к пожизненному заключению за убийство 2-х полицейских. Фото - 5 канал

17 сентября в Днепропетровском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу Александра Пугачева.

Его приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейских Артема Кутушев и Ольги Макаренко в Днеипре в сентябре 2016-го. Приговор вынесли в Кировском райсуде города 8 апреля. Также суд первой инстанции приговорил взыскать с осужденного 3 млн грн моральной компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Памятник застреленным полицейским установили в Днипре

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений.

25 сентября 2016-го года в Днипре Александр Пугачев расстрелял полицейских - 36-летнюю Ольгу Макаренко и Артема Кутушев, 27 лет. Патрульные остановили тогда Пугачева за нарушение правил и попросили документы для проверки. Поскольку он уже 2 года находился в розыске за совершение тяжких преступлений. А он открыл огонь. Артем Кутушев успел внести его имя в базу и перед смертью ранил преступника. Пугачев бежал, однако позже сам пришел в больницу имени Мечникова, чтобы оперироваться после ранения. После задержания от показаний отказывался. Мотивы своего поступка не объяснил. Со следствием не сотрудничал. Также на последнем судебном заседании он не воспользовался своим правом на последнее слово.